Луганск, , 22:54 — REGNUM Количество обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ достигло за неделю 18, сообщил 23 апреля журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? – все новости»

Район посёлка городского типа Новотошковское был обстрелян украинскими боевиками из ручных противотанковых гранатомётов (РПГ), автоматических станковых гранатомётов (АГС) и стрелкового оружия, районы сёл Лозовое и Калиновка — из миномёта калибра 82 мм и АГС.

В общей сложности десять раз украинские боевики обстреляли районы населённых пунктов Золотое-5, Молодёжное и Калиново-Борщеватое. ВСУ применяли РПГ, АГС, станковые противотанковые гранатомёты, подствольные гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия предложила Франции и Германии провести встречу в Донбассе