Санкт-Петербург, , 18:44 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на уходящей неделе выступил перед Законодательным собранием региона с ежегодным отчетом о проделанной работе. В панедмийный 2020 год, который для многих регионов оказался не лучшим, в Ленобласти, как отметил губернатор, был достигнут ряд положительных результатов.

Губернатор Александр Дрозденко выступил с отчетом за 2020 год Правительство Ленобласти

«Отчитался перед депутатами о работе правительства в 2020-м. Для сложного года мы получили хороший результат. Но главное для меня — за каждой большой цифрой или хорошей позицией в федеральном рейтинге мы должны видеть просто человека — жителя Ленинградской области», — написал в своем блоге в одной из социальных сетей губернатор.

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«Когда будут газ бесплатно подводить к участкам?»— поспешил спросить один из подписчиков и жителей региона Дмитрий М.

«Пенсионеров Копорья принуждают выкупать свои квартиры или выставят на улицу», — пожаловалась главе региона жительница Елена К.

«Хорошо говорите, всё прекрасно, но улучшайте условия проживания, я имею в виду п. Тельмана, старый фонд», — прокомментировала Наталья Т.

«А может поменяем глав муниципалитетов, а то засиделись, ничего не делая», — обратилась к губернатору с предложением Евгения А.

«Все громкие достижения на местах видятся совсем в другом свете, судя по комментариям», — отметила Ольга Д.

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