Гатчина, Ленинградская область, , 16:35 — REGNUM В Ленинградской области в интересах повышения качества жизни решили снизить высотность новостроек до 12 этажей в городах и до девяти этажей в сельской местности. Об этом 22 апреля во время ежегодного отчета перед Законодательным собранием Ленобласти заявил губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Строящиеся дома Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно поручению главы Ленобласти строительному блоку региона, новые разрешения на строительство жилья выдавать только при подтвержденном соблюдении баланса жилья и дорог, развязок, соцобъектов, источников инженерного обеспечения: всего, что входит в общее понятие комфортности для проживания.

«Мы установили ограничение по этажности для городских поселений в сельской местности — девять этажей, в городах — 12 этажей. Мы это делаем, чтобы наше жилье было комфортным. Исключение будет только для компаний, которые достраивают проблемные объекты», — сказал губернатор.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти могут увеличить высоту новостроек в Кудрово, Мурино и Буграх