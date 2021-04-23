Санкт-Петербург, 23 апреля, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на уходящей неделе выступил перед Законодательным собранием региона с ежегодным отчетом о проделанной работе. В панедмийный 2020 год, который для многих регионов оказался не лучшим, в Ленобласти, как отметил губернатор, был достигнут ряд положительных результатов.

Правительство Ленобласти Губернатор Александр Дрозденко выступил с отчетом за 2020 год

«Отчитался перед депутатами о работе правительства в 2020-м. Для сложного года мы получили хороший результат. Но главное для меня — за каждой большой цифрой или хорошей позицией в федеральном рейтинге мы должны видеть просто человека — жителя Ленинградской области», — написал в своем блоге в одной из социальных сетей губернатор.

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Под этим постом губернатора жители региона не упустили возможности попросить главу Ленобласти обратить внимание на проблемы их поселений.

«Когда будут газ бесплатно подводить к участкам?»— поспешил спросить один из подписчиков и жителей региона Дмитрий М.

«Пенсионеров Копорья принуждают выкупать свои квартиры или выставят на улицу», — пожаловалась главе региона жительница Елена К.

«Хорошо говорите, всё прекрасно, но улучшайте условия проживания, я имею в виду п. Тельмана, старый фонд», — прокомментировала Наталья Т.

«А может поменяем глав муниципалитетов, а то засиделись, ничего не делая», — обратилась к губернатору с предложением Евгения А.

«Все громкие достижения на местах видятся совсем в другом свете, судя по комментариям», — отметила Ольга Д.

В то же время многие жители высказали добрые слова в адрес Александра Дрозденко за проделанную работу.

Например, пользовательница milokhina_realtor поблагодарила губернатора за оперативную реакцию на ее просьбу: «Александр Юрьевич, благодарим за оперативность. Приятно осознавать, что наши просьбы выполняются) Яму на дороге подсыпали. Надеемся, что в ближайшее время ещё и заасфальтируют».

В свою очередь пользователь oksana. vashenko_lo отметила, что строящиеся современные детские садики превосходят все ожидания: «Какие сейчас садики красивые и комфортные. С бассейном. Мечта. Вернуться бы в детство. Спасибо за пост. Позитив на душе».