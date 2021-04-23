Санкт-Петербург, 23 апреля 2021, 18:27 — REGNUM Предпоследняя неделя апреля в Ленинградской области прошла неспокойно. Еще с середины месяца в регионе стали появляться новости о горящей тут и там траве. Некоторые жители, ошибочно предполагая, что выжигание прошлогодней травы принесет новому урожаю пользу, доводят ситуацию до масштабных пожаров.

Учения по тушению природного пожара
Учения по тушению природного пожара
Дарья Драй © ИА REGNUM

В этом году пожароопасный сезон начался немного позже обычного. Первое сообщение о возгорании поступило 16 апреля, и с того момента огнеборцы региона выезжали на тушение пала травы как минимум 612 раз. В свою очередь власти региона поспешили напомнить, что с 2021 года противопожарные правила ужесточаются. Теперь за неправильно разожженный костер житель может поплатиться крупным штрафом, а в некоторых случаях стать фигурантом уголовного дела.

«Кто это придумал? Каждый год жгут, тем самым сжигают всех букашек, таракашек, а сколько пожаров из-за этой выдумки. Для чего?» — возмутилась одна из пользовательниц социальных сетей Анжелика Б.

«И не только букашечки. Горят в этом безумии новорожденные зайчата и птенцы», — вторит ей Виктория К.

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Один из пользователей соцсети Алексей Р. в свою очередь отметил, что пытался обратиться в Госдуму с предложением принять закон, аналогичный тому, что действует в соседней Финляндии. Там за выброшенный из машины окурок предусмотрено наказание вплоть до уголовного. «В большинстве своëм подобные пожары начинаются с обочин дорог», — напомнил пользователь.

Однако мужчине отказали в принятии предложения, указав на то, что право обращаться в высший представительный и законодательный орган власти в России с инициативой имеют только действующие депутаты.

«А чего все вдруг так озаботились горящей травой? В СССР каждую весну такое было, и ничего. Не сгорела Россия-матушка. И никто не возмущался», — легкомысленно не видит проблемы Виктор С.

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