Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM Жителей и гостей Ленинградской области предупредили об ответственности за пал травы на территории региона. Любителям избавиться от прошлогодней травы с помощью огня грозит крупный штраф или даже уголовное дело, сообщают 20 апреля в пресс-службе областной администрации.

Пренебрежение правилами пожарной безопасности может обернуться не только штрафом в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, но и уголовным делом, если разведенный костер привел к пожару, в котором пострадали люди, имущество или окружающая среда.

«В условиях особого противопожарного режима штраф физлицу могут увеличить до 4000 рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на суммы от 6000 до 30 000 рублей, юридические — до 400 000 рублей», — указали в обладминистрации.

За нарушение правил пожарной безопасности штрафовать нарушителей уполномочены должностные лица МЧС и комитет природопользования Ленинградской области.

При необходимости сжечь мусор и прошлогоднюю траву, необходимо следовать новым правилам противопожарного режима: использовать специальный мусоросжигатель или вырыть яму для сжигания мусора диаметром до метра и глубиной не менее 30 см (она должна располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки). После сжигания мусора ее необходимо засыпать песком или землей.

Нельзя разводить огонь ближе, чем в 100 метрах от любого хвойного дерева (даже отдельно стоящего), в 30 метрах — от лиственного. Костер для шашлыков можно разводить только в мангале и необходимо соблюдать расстояние не менее пяти метров до ближайшей постройки. Несанкционированный пал травы запрещен.