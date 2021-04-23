Санкт-Петербург, 23 апреля, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Предпоследняя неделя апреля в Ленинградской области прошла неспокойно. Еще с середины месяца в регионе стали появляться новости о горящей тут и там траве. Некоторые жители, ошибочно предполагая, что выжигание прошлогодней травы принесет новому урожаю пользу, доводят ситуацию до масштабных пожаров.

Дарья Драй ИА REGNUM Учения по тушению природного пожара

В этом году пожароопасный сезон начался немного позже обычного. Первое сообщение о возгорании поступило 16 апреля, и с того момента огнеборцы региона выезжали на тушение пала травы как минимум 612 раз. В свою очередь власти региона поспешили напомнить, что с 2021 года противопожарные правила ужесточаются. Теперь за неправильно разожженный костер житель может поплатиться крупным штрафом, а в некоторых случаях стать фигурантом уголовного дела.

«Кто это придумал? Каждый год жгут, тем самым сжигают всех букашек, таракашек, а сколько пожаров из-за этой выдумки. Для чего?» — возмутилась одна из пользовательниц социальных сетей Анжелика Б.

«И не только букашечки. Горят в этом безумии новорожденные зайчата и птенцы», — вторит ей Виктория К.

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Один из пользователей соцсети Алексей Р. в свою очередь отметил, что пытался обратиться в Госдуму с предложением принять закон, аналогичный тому, что действует в соседней Финляндии. Там за выброшенный из машины окурок предусмотрено наказание вплоть до уголовного. «В большинстве своëм подобные пожары начинаются с обочин дорог», — напомнил пользователь.

Однако мужчине отказали в принятии предложения, указав на то, что право обращаться в высший представительный и законодательный орган власти в России с инициативой имеют только действующие депутаты.

«А чего все вдруг так озаботились горящей травой? В СССР каждую весну такое было, и ничего. Не сгорела Россия-матушка. И никто не возмущался», — легкомысленно не видит проблемы Виктор С.