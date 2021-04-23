Симферополь, , 16:33 — REGNUM Более трёх тысяч сотрудников санаторно-курортной отрасли Республики Крым из 200 отелей, санаториев и пансионатов привиты от коронавируса на 23 апреля, об этом сообщили в минкурортов Крыма.

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«Мы стараемся сделать вакцинацию максимально доступной, обеспечив ее проведение на предприятиях и в непосредственной близости от средств размещения. Сейчас проходит централизованная вакцинация сотрудников средств размещения, более трёх тысяч уже вакцинированы, в ближайшее время получат вакцину ещё не менее 4,5 тысяч человек», — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Республике Крым рассчитывают принять около восьми миллионов туристов. Добавим, что в регионе по-прежнему ежесуточно регистрируется около 100 новых случаев заражения коронавирусом, в ковид-стацинарах находятся более 1,5 тыс. пациентов.