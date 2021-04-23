Москва, , 15:20 — REGNUM В Госдуме продолжается обсуждения борьбы с «лихачами» на дорогах России, эксперты и профессиональное сообщество предлагают разные решения проблемы, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Совершенно очевидно, что важно искать эффективные способы борьбы с «лихачами». Обсуждения в Госдуме продолжаются, нам необходимо обязательно выйти на принятие решений, которые позволят защитить граждан от нарушителей ПДД», — отметил Володин в ТГ-канале.

По его словам, эксперты предлагают вернуться к балльной системе учета нарушений, которая существовала в СССР и была достаточно эффективна. Сейчас она успешно используется во многих странах мира, таких как Бразилия, Великобритания, США.

Есть предложения ввести конфискацию транспортного средства, ограничивать доступ к госуслугам до погашения штрафов и так далее.

Володин обратил внимание на то, что в большинстве стран со злостными нарушителями борются жёстче, чем в России, при этом имеет место тенденция к ужесточению ответственности.

Спикер Госдумы предложил своим подписчикам в ТГ-канале участвовать в голосовании и выбрать оптимальный вариант борьбы с «лихачами» на дорогах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме обсуждают предложения по ужесточению наказания для злостных нарушителей ПДД.