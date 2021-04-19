Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, направленный на установление Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД) федеральным законом, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля. Если закон найдет поддержку, статус ПДД вырастет.

Сейчас ПДД, устанавливающие единый порядок дорожного движения на всей территории страны, содержащие определенные ограничения и запретительные нормы для граждан, являются подзаконным актом, отметили парламентарии.

«Сложность дорожно-транспортных отношений требует создания единой системы законодательства и установление ПДД федеральным законом, что позволит исключить непубличный характер вносимых изменений в Правила дорожного движения, в большей степени отразить требования к участникам дорожного движения и их права», — отметил Нилов в ТГ-канале.

Авторы инициативы уверены, что участие в законодательном процессе депутатов Госдумы и членов Совфеда, представляющих интересы различных регионов, позволит учитывать в ПДД местную специфику, оперативно внося в федеральный закон соответствующие изменения.

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В ЛДПР отмечают, что в ПДД до сих пор не урегулированы вопросы, связанные с использованием электроскутеров и электросамокатов, вопрос о тонировке стекол.

Вопрос о повышении статуса ПДД поднимался неоднократно. В МВД приводят основной аргумент: правила полностью соответствуют Венской конвенции о дорожном движении, а любые изменения в них должны прорабатываться с точки зрения соответствия международному документу.