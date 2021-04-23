Москва, , 14:52 — REGNUM Ни для кого не секрет, что отношения между Россией и США, ухудшавшиеся в течение последних 20 лет, к 2021 году опустились на дно, причём похоже, что это не предел, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Сравнение нынешних американо-российских отношений с «холодной войной» между США и СССР допустимо, но ее совсем точно.

Ещё в начале 2013 года начальник Генштаба российских Вооружённых Сил Валерий Герасимов опубликовал статью в одном из российских СМИ, которая произвела на Западе большой резонанс и даже получила название «Доктрина Герасимова».

А в этой статье начальник Генштаба всего лишь высказал мнение о том, что США и коллективный Запад против России и других стран, не входящих в НАТО и не желающих послушно выполнять указаниям США, уже давно ведут войну, но невоенными средствами.

Мнение Герасимова оказалось пророческим: с 2014 года США и коллективный Запад открыто ведут против России уже не «холодную», а «горячую» войну санкций, шантажа и угроз.

А в конце 2013 года, при прямой поддержке США, на Украине началась «майданная революция», в результате которой внешняя политика официального Киева стала откровенно антироссийской.

США при активной поддержке ЕС также пытались в прошлом году повторить подобный сценарий и в Беларуси, но эта попытка провалилась.

Ещё раньше намечались попытки со стороны США (при молчаливом одобрении Евросоюза) расшатать стабильность, сменить власть и, в конечном счёте, создать антироссийские форпосты в Армении, Молдавии, Киргизии и даже в Казахстане.

К счастью, эти попытки провалились, но чем это не война, если Запад пытается дестабилизировать всё постсоветское пространство, сделав его антироссийским?

Скорее всего, вряд ли в ближайшее время, пока на Западе не сменится антироссийский курс властных элит, отношения России с коллективным Западом вряд ли наладятся.

Сегодня можно только не доверять коллективному Западу, с одной стороны, сотрудничая там, где это возможно, с другой — более отвечая на его экономические санкции.

В частности, стоит больше задуматься о дедолларизации экономики и, возможно, на запрет для инвесторов из «санкционных» стран приобретать российский госдолг и любые ценные бумаги компаний с государственным участием», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения России и США в последние годы фактически вернулись в эпоху холодной войны, написал 23 апреля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Читайте также: Медведев заявил о возвращении России и США в эпоху холодной войны