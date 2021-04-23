Москва, , 03:17 — REGNUM Отношения России и США в последние годы фактически вернулись в эпоху холодной войны, написал 23 апреля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости.

Свидетельством такого положения дел, по утверждению Медведева, являются американские санкции, угрозы, конфликтное противоборство, защита Соединёнными Штатами своих эгоистических интересов.

«Всё это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности», — отметил зампредседателя Совбеза РФ.

Медведев добавил, что сегодняшние сложности в отношениях характеризируются отставанием России, как и СССР в прошлом, «по уровню угроз оппоненту».

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев также сообщал, что отношения между Москвой и Вашингтоном достигли самого низкого уровня со времён окончания холодной войны.

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