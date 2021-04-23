Шанхай, Китай, , 14:44 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель представил на девятнадцатой Шанхайской международной автомобильной выставке (Auto Shanghai 2021) новый кроссовер KIA Sportage Ace. Снимки с автомобилем размещены на сайте iXBT.com.

Модель KIA Sportage Ace IXBT.com

Автопроизводитель оснастил модель адаптивным круиз-контролем, видеокамерами кругового обзора и различными электронными системами помощи водителю.

Внешне авто выделяется широкими фарами, которые являются органичным продолжением огромной решётки радиатора. Габариты KIA Sportage Ace составляют 4530×1850×1695 мм, а колёсная база равна 2640 мм.

В салоне новинки используются новые материалы, а также установлены: новый дисплей мультимедийной системы размером 10,25 дюйма, цифровая «приборка» и система адаптивного круиз-контроля.

В моторной линейке машины есть двухлитровый атмосферный бензиновый силовой агрегат производительностью 160 л. с. и 200-сильный турбированный «движок» рабочим объёмом 1,5 л.

Ранее автопроизводитель KIA в Южной Корее провёл премьеру модернизированного седана K3 (Cerato). Под капотом основных комплектаций модели функционирует 1,6-литровый атмосферный мотор, а в комплектации GT установлен турбированный мотор того же объёма.

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