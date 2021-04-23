Рига, , 14:32 — REGNUM Латвия высылает из страны российского дипломата. На такой шаг Рига пошла в знак солидарности с Чехией. Об этом 23 апреля заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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«В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и в связи с нарушениями Венской конвенции Латвия приняла решение выслать российского дипломата», — написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter.

Ринкевич добавил, что «Латвия не потерпит подрывной деятельности ни на своей территории, ни на территории своих партнеров и союзников».

Примеру Латвии последовала и Литва. Глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис сообщил о высылке из страны двух российских дипломатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля МИД Чехии объявил о высылке из страны 18 российских сотрудников посольства. Причиной такого шага Праги стало подозрение в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Накануне о возможной высылке российских дипломатов в качестве знака солидарности с Прагой заявили в Литве. Советник президента Латвии Аста Скайсгирите пояснила, что этот вопрос обсуждается союзниками по дипломатическим каналам.