Вильнюс, , 11:14 — REGNUM Российские дипломаты могут быть объявлены в Литве персонами нон грата. Именно такую меру в качестве знака солидарности с Чехией рассматривают власти республики. Об этом 22 апреля в эфире радио LRT заявила советник президента Латвии Аста Скайсгирите.

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«В настоящее время по дипломатическим каналам обсуждаем с нашими союзниками, как лучше всего выразить солидарность с Прагой. Президент полностью поддерживает действия Чехии», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля МИД Чехии объявил о высылке из страны 18 российских сотрудников посольства. Причиной такого шага Праги стало подозрение в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

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В ответ на эти действия МИД России объявил о высылке 20 чешских дипломатов. В Чехии сочли такой ответ чрезмерным и потребовали от Москвы до полудня 22 апреля вернуть всех сотрудников посольства Чехии, высланных из России, на свои места в Москве. В противном случае, пригрозил глава МИД страны Якуб Кулганек, чешская сторона приведёт в «паритетное соответствие» численность дипломатов России.