Москва, 23 апреля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Президент РоссииВладимир Путинясно дал понять, что приёмукраинского лидераВладимира Зеленского в Москве возможен только тогда, когда украинская сторона начнёт исправлять то, что натворила, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 23 апреля, комментируя заявления Путина о возможной встрече с Зеленским.

Kremlin.ru Владимир Путин и Владимир Зеленский перед началом встречи в нормандском формате

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Как сообщалось ранее, Путин ответил на предложение Зеленского «провести переговоры в Донбассе», отметив, что готов в любое время обсудить с ним отношения двух стран в Москве. Руководство Украины предприняло много шагов, разрушающих отношения между государствами, но если ВладимирЗеленский хочет начать восстановление отношений, вМоскве этобудут только приветствовать, добавил Путин.

« Заявлением о том, что нынешнему президенту Украины дорога в Москву не закрыта, Владимир Путин, на мой взгляд, удачно ответил на предложение Владимира Зеленского о двусторонней встрече. Зеленский, напомню, говорил о Донбассе, но здесь президент России ясно порекомендовал ему начать с диалога с руководителями Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. При этом он подчеркнул, что тоже готов говорить на эту тему, но — как представитель «третьей страны».

Что же касается двусторонних отношений России и Украины, то, на мой взгляд, важно обратить внимание вот на эти слова Владимира Путина: «Если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать». До этого им были перечислены некоторые из наиболее грубых шагов действующего руководства Украины, разрушающих российско-украинские отношения. Другими словами, президент России ясно дал понять, что приём Владимира Зеленского в Москве возможен только тогда, когда хотя бы в каких-то из этих вопросов украинская сторона начнёт исправлять то, что натворила.

Ну и понятно, сказав, что «в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик — ЛНР и ДНР», Владимир Путин и это сделал условием своей встречи с действующим президентом Украины.