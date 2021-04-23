Милуоки, США, , 11:11 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 127:117.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, сделавший дабл-дабл из 27 очков и 16 подборов.

В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показал центровой Джоэл Эмбиид, набравший 24 очка.

На сегодняшний день «Милуоки» занимает седьмое место в турнирной таблице НБА. «Филадельфия» идёт на четвёртом месте.

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