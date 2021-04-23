Санкт-Петербург, 23 апреля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге выявлено 694 новых носителя коронавирусной инфекции, сообщили 23 апреля в федеральном оперштабе. Это на 12 человек больше, чем было обнаружено сутками ранее, но почти столько же, сколько было два дня назад.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

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Всего за время пандемии в городе лабораторно подтверждено 410 768 случаев заражения коронавирусом. Из этого числа выздоровели 367 807 человек, в том числе за последние сутки выписан 1001 человек. Скончались за всё время от ковида 12 978 пациентов.

«Тренд на снижение распространения инфекции продолжается, но спад второй волны идет медленно и нестабильно. Высока вероятность смены направления этого тренда в сторону нового роста распространения вируса. Массовая вакцинация населения города продолжается, но темпы ее пока недостаточно высоки для своевременного формирования коллективного иммунитета», — заявили накануне в городском Межведомственном совете по борьбе с эпидемией.

По данным на 22 апреля, в Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями были развернуты 5248 коек, из них свободны 22,8%. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 26%, на ИВЛ находятся 166 пациентов.