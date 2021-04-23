Москва, , 11:12 — REGNUM Значительную часть неисправностей автомобиля инспектор ГИБДД не сможет выявить на дороге, считает президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Значительную часть неисправностей инспектор ГИБДД на дороге не может выявить в принципе. Как, например, в движении заметить, что не работает автокорректор фар, если он включается на старте авто? Отличить светодиодную лампу? Выявить отсутствие подушки безопасности? Зачем копировать из ТР ТС запрет на прозрачные защитные плёнки на фарах, если на световой поток они не влияют, а авторы имели в виду цветные плёнки, но не смогли это корректно написать?» — рассуждает эксперт в Facebook.

По его мнению, инспекция решила перенести все ошибки, неточности, размытые определения и устаревшие нормы из технического регламента, принятого на уровне Евразийского экономического союза, в национальное законодательство.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ГИБДД подготовлен список технических неисправностей и условий, из-за которых эксплуатацию автомобиля могут запретить, пишет газета «Коммерсант». Уже весной 2022 года инспекторы получат право штрафовать водителей за использование шипованных покрышек летом, защитные пленки на стеклах фар, а также за поврежденный бампер.

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