Москва, , 11:22 — REGNUM Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой установить причины, по которым водители на автомобилях с сотнями нарушений ПДД продолжают беспрепятственно передвигаться по дорогам, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

ДПС ГИБДД. Москва Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

Поводом для обращения стало резонансное ДТП на Садовом кольце с участием блогера Эдварда Била.

Нилов просит дать поручение провести комплексную проверку и предоставить информацию по вопросу, были ли сформированы административные материалы в отношении собственника транспортного средства по озвученным 500 зафиксированным нарушениям ПДД.

«В случае если данные правонарушения были зафиксированы комплексами фото‑ и видеофиксации, но при этом не составлялись постановления о привлечении нарушителя к административной ответственности, то какова причина?» — говорится в обращениях.

Исчерпывающие ответы на эти вопросы послужат формированию более точного, объективного и разностороннего представления об истинных причинах произошедшего и помогут при подготовке соответствующей законодательной инициативы, отметил Нилов.

Депутаты фракции ЛДПР готовят законопроект, направленный на борьбу за безопасность дорожного движения, в том числе, на введение дополнительной ответственности за аномальное количество зафиксированных правонарушений.

По словам Нилова, в ходе пресс-конференции 8 апреля с участием представителей ГИБДД остались без внятного ответа многочисленные прямые вопросы журналистов относительно причин необъяснимого «исчезновения» упомянутых выше 500 штрафов, выписанных на автомобиль виновника аварии на Садовом кольце.

«Отсутствие ответов на эти вопросы, в свою очередь, усугубляет неопределенность ситуации и вызывает беспокойство и недовольство со стороны законопослушного автомобильного сообщества», — отметил парламентарий.