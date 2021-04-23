Лос-Анджелес, США, , 11:08 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 115:110.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, записавший в свой актив 30 очков.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп, набравший 29 очков.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 10-е место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» идут на восьмом месте.

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