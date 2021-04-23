Москва, 23 апреля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 8840 случаев заражения коронавирусом, сообщили 23 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Новые случаи заражения зафиксировали в 84 регионах страны. Лидерами являются Москва (2502), Санкт-Петербург (694), Подмосковье (609), а также Ростовская и Нижегородская области.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 398 человек, выздоровели 9407 ковид-пациентов.

Всего в России с начала пандемии выявили 4 744 961 случай заражения коронавирусом.