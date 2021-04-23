Екатеринбург, , 11:11 — REGNUM Рядом со входом в Екатеринбургский зоопарк повесили стеклянную фигурку белого медведя, сообщается в компании Checase в Instagram.

Белый медведь Умка скончался 20 апреля 2021 года после того, как проглотил брошенный посетителем в вольер белый мячик. Зверь жил в зоопарке с 1998 года.

В компании решили почтить память медведя с помощью арт-объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоопарке решили не искать виновника смерти Умки.

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