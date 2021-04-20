Екатеринбург, , 18:33 — REGNUM Белый медведь Умка умер в зоопарке Екатеринбурга, проглотив детскую игрушку. Об этом сообщили журналистам сотрудники учреждения.

Один из посетителей зоопарка бросил в вольер детский мячик. Умка проглотил игрушку утром 20 апреля и упал.

Ветеринары бросились обследовать медведя, но тот уже умер. Причину смерти выявили при вскрытии. Виновников смерти в зоопарке искать не собираются.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года зоопарк праздновал 90-летие.

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