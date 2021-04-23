Сент-Луис, США, , 09:04 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Колорадо» дубль оформил нападающий Андре Бураковски. Ещё по голу забили форварды Брэндон Саад и Пьер-Эдуар Белльмар.

В составе «Сент-Луиса» точными бросками отметился форвард Джейден Шварц, сделавший дубль. Российский нападающий Владимир Тарасенко отдал одну результативную передачу.

«Колорадо» стал вторым клубом НХЛ, который обеспечил себе выход в плей-офф. Ранее это сделал «Вегас», который также играет в Западном дивизионе.

В настоящее время «Колорадо» занимает второе место в Западном дивизионе, на счету команды 66 очков. «Сент-Луис» идёт на пятом месте с 44 очками.

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