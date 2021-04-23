Детройт, США, , 08:50 — REGNUM «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:3.

В составе «Детройта» четыре шайбы забросил нападающий Якуб Врана, оформив покер. Ещё по голу забили Люк Гленденинг, Рихард Паник и Сэм Ганье.

В составе «Далласа» точными бросками отметились Радек Факса, Джо Павелски и российский нападающий Денис Гурьянов, для которого этот гол стал десятым в сезоне.

В настоящее время «Детройт» занимает седьмое место в Центральном дивизионе, на счету команды 41 очко. «Даллас» идёт на пятом месте с 50 очками.

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