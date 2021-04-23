Санрайз, США, , 08:44 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Каролины» шайбы забросили нападающие Себастьян Ахо, оформивший дубль, Джордан Мартинук и Нино Нидеррайтер.

В составе «Флориды» два гола забил форвард Александр Барков. Российский нападающий Никита Гусев отдал одну результативную передачу.

В настоящее время «Каролина» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 67 очков. «Флорида» идёт на втором месте с 65 очками.

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