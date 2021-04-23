Москва, , 08:49 — REGNUM В Москве на одном из мусороперерабатывающих комплексов в пилотном режиме проводят испытания роботизированного комплекса для сортировки мусора, сообщается на портале градоначальника.

Принцип действия робота-сортировщика мусора основан на технологии компьютерного зрения. Благодаря ей робот различает типы отходов по внешнему виду — цвету, форме и материалам.

Робот повышает количество отсортированного мусора на 15%. Для более точного определения типов мусора его постоянно обучают. Тесты проходят с ноября 2020 года. Робот уже может распознавать 42 фракции.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2021 году планируется до 42% увеличить долю граждан, которые будут раздельно сортировать бытовые отходы.

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