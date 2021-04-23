Нью-Йорк, США, , 08:33 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Филадельфии» шайбы забросили нападающие Джеймс ван Римсдайк, оформивший дубль, и Якуб Ворачек. Российский защитник Иван Проворов отдал две результативные передачи.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились защитник Брендан Смит и российский форвард Артемий Панарин.

В настоящее время «Филадельфия» занимает шестом место в Восточном дивизионе, на счету команды 49 очков. «Рейнджерс» идут на пятом месте с 52 очками.

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