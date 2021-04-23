Нью-Йорк, США, , 08:17 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 1:0.

В основное время матча и овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга. Победитель определился в серии буллитов, где точнее оказались хоккеисты «Вашингтона». Решающий бросок исполнил российский форвард Евгений Кузнецов.

Российские вратари в этом матче сыграли «на ноль». Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 26 бросков, а вратарь «Айлендерс» Семён Варламов — 28.

В настоящее время «Вашингтон» занимает первое место в Восточном дивизионе, на счету команды 64 очка. «Айлендерс» идут на третьем месте с 63 очками.

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