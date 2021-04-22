Чикаго, США, , 10:26 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Чикаго» дубль оформил нападающие Пиус Зутер, Уайатт Калинюк, Винни Хиностроза, Доминик Кубалик и Брэндон Хагель. Российский защитник Никита Задоров отдал одну результативную передачу.

В составе «Нэшвилла» точными бросками отметились форварды Ээли Толванен, Колтон Сиссонс, Микаэль Гранлунд и Люк Канин.

В настоящее время «Чикаго» занимает шестое место в Центральном дивизионе, на счету команды 49 очков. «Нэшвилл» идёт на четвёртом месте с 52 очками.

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