Порту, Португалия, , 08:01 — REGNUM «Порту» одержал победу над «Виторией Гимарайнш» в матче 28-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил нападающий «Порту» Мусса Марега на 49-й минуте.

На сегодняшний день «Порту» занимает второе место в чемпионате Португалии, в активе команды 66 очков. «Витория Гимарайнш» идёт на шестом месте с 38 очками.

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