Портиман, Португалия, , 07:58 — REGNUM «Бенфика» одержала победу над «Портимоненсе» в матче 28-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 5:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Бенфики» дубль оформил нападающий Харис Сеферович, ещё по голу забили Пицци, Дарвин Нуньес и Эвертон. У «Портимоненсе» отличился форвард Бету.

На сегодняшний день «Бенфика» занимает третье место в чемпионате Португалии, в активе команды 60 очков. «Портимоненсе» идёт на 10-м месте с 32 очками.