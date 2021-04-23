Лестер, Великобритания, , 07:52 — REGNUM «Лестер Сити» одержал победу над «Вест Бромвич Альбион» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Лестера» голы забили Джейми Варди на 23-й минуте, Джонни Эванс на 26-й и Келечи Ихеаначо на 36-й.

На сегодняшний день «Лестер» занимает третье место в АПЛ, в активе команды 59 очков. «Вест Бромвич» идёт на 19-м месте с 24 очками.

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