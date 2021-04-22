Бирмингем, Великобритания, , 09:07 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уже на 20-й секунде матча полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн открыл счёт. На 22-й минуте хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден восстановил равновесие.

Победу «горожанам» принёс гол полузащитника Родриго Эрнандеса на 40-й минуте матча.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает первое место в АПЛ, в активе команды 77 очков. «Астон Вилла» идёт на 11-м месте с 44 очками.

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