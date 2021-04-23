Неаполь, Италия, , 07:22 — REGNUM «Наполи» одержал победу над «Лацио» в матче 32-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 5:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Наполи» дубль оформил нападающий Лоренцо Инсинье, ещё по голу забили форварды Маттео Политано, Дрис Мертенс и Виктор Осимхен.

«Лацио» смог ответить двумя мячами, отличились нападающий Чиро Иммобиле и полузащитник Сергей Милинкович-Савич.

На сегодняшний день «Наполи» занимает пятое место в чемпионате Италии, в активе команды 63 очка. «Лацио» идёт на шестом месте с 58 очками.

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