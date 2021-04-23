Рим, , 07:16 — REGNUM «Рома» сыграла вничью с «Аталантой» в матче 32-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 26-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. «Рома» смогла отыграться на 75-й минуте благодаря голу хавбека Бриана Кристанте.

На сегодняшний день «Рома» занимает седьмое место в чемпионате Италии, в активе команды 55 очков. «Аталанта» идёт на третьем месте с 65 очками.

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