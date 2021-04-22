Варшава, , 15:12 — REGNUM Власти Польши призвали Германию отказаться от газопровода «Северный поток — 2» ради «европейской солидарности», заявил 22 апреля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«В спорах с некоторыми государствами нужно подчеркнуть один элемент, который все время является раной в Европе и темой, которую нужно разрешить так, чтобы не пострадала европейская солидарность. Это «Северный поток 2», — сказал он на брифинге в Варшаве.

По его словам, нет разницы в химическом составе газа, идущем через «Северный поток» и газом, идущем через Украину или Белоруссию, однако есть разница политическая, общественная и разница для безопасности Европы».

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии. Однако в Берлине заявили, что отвергают экстерриториальные санкции США.

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