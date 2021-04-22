Вашингтон, , 14:07 — REGNUM Все попытки Вашингтона заблокировать строительство российско-германского газопровода «Северный поток — 2» провалились. Об этом заявил эксперт вашингтонского аналитического центра Hudson Institute Питер Раф во время интервью Polskie Radio.

По словам аналитика, это произошло из-за принципиальной позиции Германии, которая заинтересована в совместном с Россией проекте.

«Новая администрация США не хочет вводить санкции и давить на Берлин. Не хочет начинать свой путь с неприятностей с союзниками. Поэтому Вашингтон противодействует строительству газопровода довольно мягко», — заявил Раф.

«Если бы Байден всерьез взялся за «Северный поток — 2» и сделал бы его приоритетом в американо-германских отношениях, может быть, Берлин бы подумал дважды о завершении проекта. Но Белый дом считает, что такая эскалация после четырех нелегких для двусторонних отношений лет будет лишней», — заявил эксперт.

По его мнению, Германия в ответ на то, что США не стали сильнее давить на неё по поводу газопровода, может отблагодарить Вашингтон большей поддержкой Украины, а также координацией с США внешней политики на восточном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что германско-российский газопровод «Северный поток — 2» «расколол Запад».