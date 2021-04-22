Москва, , 13:59 — REGNUM Законопроект о выплатах родителям, занимающимся воспитанием детей, разработали депутаты Госдумы от «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

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Инициатива направлена на реализацию послания президента Федеральному собранию и позволит значительно повысить рождаемость, отметил парламентарий.

«Законопроект устанавливает ежемесячные выплаты на детей, рожденных (или усыновленных) с 1 января 2022 года в семьях, где один из родителей не работает, а занимается воспитанием ребенка. Речь идет о так называемой «родительской зарплате» или «зарплате для мам», поскольку воспитанием детей чаще занимаются наши женщины», — рассказал Миронов.

Ежемесячные выплаты в размере регионального прожиточного минимума назначаются семьям, чей среднедушевой доход ниже трех прожиточных минимумов в субъекте РФ.

Законопроект направлен в правительство РФ для получения официального отзыва.