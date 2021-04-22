Екатеринбург, 22 апреля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Свердловской области выросли цены на яйца и сезонные овощи, сообщили в Свердловскстате.

Петр Данилов ИА Красная Весна Куриные яйца

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Согласно еженедельной статистике статистического ведомства, средняя цена на десяток яиц в регионе выросла до 78 рублей. Товар подорожал на 2% за неделю.

Отмечен небольшой рост цен на сезонные овощи (лук, картофель, морковь, огурцы, капуста), а также на мясо курицы и говядины.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года цены на картофель выросли более чем на 64% по сравнению с мартом 2020 года.