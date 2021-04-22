Эдмонтон, Канада, , 10:16 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Монреаля» дубль оформил нападающий Джош Андерсон. Ещё по шайбе забросили Арттури Лехконен и Тайлер Тоффолли. Российский защитник Александр Романов отдал одну результативную передачу.

В составе «Эдмонтона» точными бросками отметились форварды Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс и Ессе Пульюярви.

В настоящее время «Монреаль» занимает четвёртое место в Северном дивизионе, на счету команды 49 очков. «Эдмонтон» идёт на третьем месте с 56 очками.

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