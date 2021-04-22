Лас-Вегас, США, , 10:11 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Вегаса» дубль оформил нападающий Джонатан Маршессо. Ещё по шайбе забросили Марк Стоун, Алекс Так и Маттиас Янмарк.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились форварды Тимо Майер и Томаш Гертл.

«Вегас» стал первым клубом НХЛ, который гарантировал себе место в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

В настоящее время «Вегас» занимает первое место в Западном дивизионе, на счету команды 68 очков. «Сан-Хосе» идёт на шестом месте с 41 очком.

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