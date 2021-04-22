Глендейл, США, , 10:03 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Миннесоты» шайбу забросил российский нападающий Кирилл Капризов, ещё по голу забили Кевин Фиала, Маркус Фолиньо и Нико Штурм. У «Аризоны» точным броском отметился форвард Кристиан Дворак.

В настоящее время «Миннесота» занимает третье место в Западном дивизионе, на счету команды 61 очко. «Аризона» идёт на четвёртом месте с 45 очками.

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