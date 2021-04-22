Москва, , 08:50 — REGNUM Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан покинул резиденцию в Москве, отправившись, предположительно, в аэропорт.

Как сообщает корреспондент ТАСС, ставший свидетелем отъезда Салливана, в его автомобиль загрузили три чемодана, после чего посол выехал за ворота резиденции.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что послу США Салливану рекомендовано отправиться в свою столицу для подробных и серьёзных консультаций. Позднее одно из американских изданий сообщило о намерении Салливана вернуться в США, но затем «в ближайшие недели» снова приехать в Москву.

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