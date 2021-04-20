Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Посол США в России Джон Салливан вскоре вернется в Москву после встречи с сотрудниками новой администрации в Вашингтоне, заявила 20 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Он возвращается домой, чтобы увидеться с семьей и встретиться с членами новой администрации, с которыми не мог проконсультироваться лично с тех пор, как согласился продолжить службу. Вскоре он вернется в Москву», — заявила Псаки.

Запланирована ли встреча Салливана с президентом Джозефом Байденом, Псаки не пояснила.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля после введения очередных санкций США против России посла Салливана вызвали в МИД РФ, где ему настоятельно порекомендовали отъехать в Вашингтон для «подробных консультаций».

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