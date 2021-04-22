Екатеринбург, , 06:49 — REGNUM Положительное отличие России от подавляющего большинства других стран, не выдержавших теста на готовность к на самом деле не самой серьезной эпидемии, оказалось разве что в способности относительно быстро подготовить вакцину и некотором стоицизме населения… Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель общественной организации «Здравоохранение» (Екатеринбург) Максим Стародубцев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

В целом же эксперт отметил, что показатели роста общей смертности за 2020-й год говорят сами за себя. Прошедший год и поставил ребром вопрос о том, что «мировая конкуренция перешла в плоскость эффективности адаптации к эпидемиологическим рискам.

«На деле же, «из самого простого», не могу не вспомнить о том, как мы, Россия, более-менее адекватно отреагировав на «собственно китайскую» эпидемию в феврале 2020 года, выскажусь мягко, «недопустимо халатно» позволили распространиться заразе, привезенной «с Куршавеля». И я до сих пор не понял, были ли из этого сделаны действенные выводы. Ведь, на самом деле (и опыт Китая с Вьетнамом это доказал) противоэпидемиологические мероприятия, в первую очередь — дисциплина. Рациональность. Которая, как опять же доказал опыт наших «восточных партнёров», может быть эффективной и экономически, и социально. А лекарство и вакцины, увы, по мановению руки не производятся. То, что нам и миру удалось более-менее удачно отреагировать производством вакцин вовсе не стоит расценивать как индульгенцию», — сказал эксперт.

«Так что в оценке серьёзности положения Владимир Владимирович совершенно прав. Как и в том, что, как разведчик, он не может это не понимать, если не COVID-19, то «иной проект» вполне может быть «настоящим» биологическим оружием. Даже — избирательного действия. И уж где-где, а здесь вопрос медицинской самодостаточности является темой государственного выживания. Но боюсь, что нынешний сценарий реагирования на эпидемию, инерционный, пассивный по сути, причем приведший к истощению кадрового ресурса, в тот числе и психологическому, не внушает оснований для оптимизма. Нужны, насущно нужны, куда как более значимые, резкие, смелые, главное — творческие, шаги. И не столько материальные, система здравоохранения способна поглотить без остатка любые, вот вообще любые, большими буквами ЛЮБЫЕ, деньги, сколько организационные. Без этого — фиаско. В том числе на государственном уровне. Даже при наличии «тест-системы за 4 дня», — отметил Стародубцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Владимир Путин выступил со своим ежегодным посланием. В числе основных задач он назвал создание мощного щита в сфере биологической и санитарной безопасности. Для этого нужно обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, а также субстанций для фармацевтики. Касается это и лекарств против инфекций, которые устойчивы к нынешнему поколению антибиотиков. И всё это нужно сделать с максимальным использованием отечественных компонентов и российского оборудования.

Эти меры должны позволить России в случае появления такой же инфекции, как коронавирус, или может даже более опасной, в течение четырёх дней разработать свои тест-системы, оперативно создать эффективную и начать массово её производить.

«Эти задачи мы ставим перед собой. Для достижения этих задач определяем период — к 2030 году. Но чем раньше мы это сделаем, тем лучше», — отметил президент.