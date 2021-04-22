Москва, , 03:51 — REGNUM Четырнадцатая колонна российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе доставила в Кельбаджарский район, перешедший под контроль Азербайджана в результате конфликта в ноябре 2020 года, 200 тонн гуманитарного груза. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения, восстановления социальных объектов и жилых домов 14-я российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 17 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, проследовала по маршруту Мадагиз — Кельбаджар и обеспечила доставку около 200 тонн груза в Кельбаджарский район», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что в составе доставленного в район груза — строительные материалы и оборудование для восстановления систем электроснабжения.

В настоящее время российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года. Всего четырнадцатью автомобильными колоннами было перевезено около 2400 тонн грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие Совместного российско-турецкого центра в Нагорном Карабахе провели воздушную разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов.

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