Москва, , 08:40 — REGNUM В Нагорном Карабахе военнослужащие российского миротворческого контингента провели разминирование сельхозугодий вблизи посёлка городского типа Красный Базар, а также сопроводили паломников в монастыри Амарас и Дадиванк, находящиеся в непосредственной близости от линии разграничения сторон. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

После того, как российские сапёры «произвели сплошную очистку около пяти гектаров сельхозугодий», местные фермеры смогли приступить к сельхозработам на плантации шелковицы.

«Всего с 23 ноября 2020 года военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2012 га территории, 620 км дорог, проверено 1716 домов и зданий, в том числе 30 социально значимых объектов», — говорится в сообщении военного ведомства.

Всего было обнаружено и обезврежено 25 580 взрывоопасных предмета — артиллерийских снарядов, мин и других.

Также российские миротворцы 19 апреля сопроводили более 50 паломников в монастыри Амарас и Дадиванк, которые расположены в непосредственной близости от линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе. А монастырь Дадиванк — на территории Кельбаджарского района, который перешёл под контроль Азербайджана в соответствии с трёхсторонним заявлением в ноябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе сапёры российского миротворческого контингента по заявкам местных администраций проводят разминирование сельхозугодий, находящихся в непосредственной близости к линии разграничения сторон или в районах, где велись активные боевые действия.

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