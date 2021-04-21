Вашингтон, 22 апреля, 2021, 00:19 — ИА Регнум. В США 200 млн жителей получили дозу вакцины от COVID-19, согласно данным, опубликованным 22 апреля Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

Tim Reckmann

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Таким образом президент США Джо Байден выполнил обещание обеспечить 200 млн прививок от COVID-19 за первые 100 дней своего пребывания на посту. Указывается, что глава Белого дома даже немного опередил сроки, достигнув назначенного показателя за 92 дня.

Согласно отчетам, более 50% взрослого населения страны получил как минимум одну дозу вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден приступил к исполнению обязанностей президента США 20 января